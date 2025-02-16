У межах чеської ініціативи Україна отримала 1,6 млн боєприпасів

Україна отримала 1,6 мільйона артилерійських боєприпасів у межах ініціативи, організованої Чехією. Про це повідомляє Reuters із посиланням на слова президента Чехії Петра Павела.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, Павел наголосив, що фінансування постачань забезпечене щонайменше до квітня, і робота в цьому напрямку триватиме.

“Ми отримали від союзників достатньо ресурсів, аби покрити потреби України до квітня цього року. Також під час конференції я обговорював із партнерами можливість додаткового фінансування”, — зазначив він.

Чехія використовує дипломатичні та промислові можливості для закупівлі боєприпасів великого калібру по всьому світу, а союзники по НАТО фінансують постачання.

За даними Reuters, Україна отримала 1,6 мільйона снарядів включають 155-мм артилерійські боєприпаси, а також інші калібри понад 100 мм.