Політика

У межах чеської ініціативи Україна отримала 1,6 млн боєприпасів
16 Лютого 2025 12:18
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Артилерійські снаряди калібру 155 мм / Фото: PGZ S.A.
Артилерійські снаряди калібру 155 мм / Фото: PGZ S.A.

Україна отримала 1,6 мільйона артилерійських боєприпасів у межах ініціативи, організованої Чехією. Про це повідомляє Reuters із посиланням на слова президента Чехії Петра Павела.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, Павел наголосив, що фінансування постачань забезпечене щонайменше до квітня, і робота в цьому напрямку триватиме.

“Ми отримали від союзників достатньо ресурсів, аби покрити потреби України до квітня цього року. Також під час конференції я обговорював із партнерами можливість додаткового фінансування”, — зазначив він.

Чехія використовує дипломатичні та промислові можливості для закупівлі боєприпасів великого калібру по всьому світу, а союзники по НАТО фінансують постачання.

За даними Reuters, Україна отримала 1,6 мільйона снарядів включають 155-мм артилерійські боєприпаси, а також інші калібри понад 100 мм.


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У межах чеської ініціативи Україна отримала 1,6 млн боєприпасів
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