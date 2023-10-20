Суспільство

У метрошколі Харкова збільшилась кількість учнів

20 Жовтня 2023 10:18
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освіта, школа, метро

У метрошколі Харкова збільшилася кількість класів з 60 до 65 за першу чверть навчання.

Про це під час брифінгу розказав міський голова Ігор Терехов, повідомляє “Суспільне”.

За його словами, нині у класах, облаштованих в метро, навчаються 1187 учнів.

“Це збільшення на 21%, є ще охочі. Це учні усіх класів. Ми розпочинали, коли у нас було 60 класів, зараз ми маємо 65 класів”, — сказав Терехов.

За його словами, нині готуються розпочати облаштування 2-3 класів на станції метро “Академіка Павлова”: “Незабаром плануємо почати будівельні роботи”.

Терехов сказав, що єдиним недоліком, який виявили за час навчання дітей у класах в метро, — протяги. За його словами, в класах планують утеплити проходи дверей.


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