Суспільство

У мережі завирусилося відео, в якому сбушник погрожує паркувальнику
1 Грудня 2024 09:54
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київ
Сергій Сахарчук / Скріншот відео

У Києві співробітник СБУ погрожував паркувальнику, який оформляв штраф. Він заявив, що “призве” паркувальника.

Відео набуло не абиякого розголосу у соцмережі.

Попередньо, йдеться про Сергія Сахарчука, пише ТСН.

Інцидент стався у Києві, на вул. Антоновича, 127. Неадекват не зміг нормально запаркувати свою автівку, і став погрожувати мобілізацією – «я тот, кто тебя призывает».


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