У мережі завирусилося відео, в якому сбушник погрожує паркувальнику

У Києві співробітник СБУ погрожував паркувальнику, який оформляв штраф. Він заявив, що “призве” паркувальника.

Відео набуло не абиякого розголосу у соцмережі.

Київ, вул. Антоновича, 127. Бидлячок не зміг нормально запаркувати свою дуповозку, став погрожувати мобілізацією – «я тот кто тебя призивает».



Дуже цікавить інфа на цього чорта, кидайте або сюди, або в приватні, трохи покращу дяді життя. pic.twitter.com/Yc0O7cAYM7 — Симороз Олег Олександрович (@SymorozOfficial) November 30, 2024

Попередньо, йдеться про Сергія Сахарчука, пише ТСН.

Інцидент стався у Києві, на вул. Антоновича, 127. Неадекват не зміг нормально запаркувати свою автівку, і став погрожувати мобілізацією – «я тот, кто тебя призывает».