У Мелітополі біля офісу телекомпанії вибухнув автомобіль

Біля будівлі телекомпанії в окупованому Росією Мелітополі стався вибух. За попередніми даними, постраждали щонайменше п’ятеро людей.
За даними окупаційної влади Запорізької області, вибухнув саморобний пристрій, закладений в автомобіль.
Вибух підтвердив і український голова Мелітополя Іван Федоров.
За його даними, вибух стався біля відділення ФСБ, яке було у будівлі бізнес-центру голови окупаційної адміністрації Запоріжжя Євгена Балицького. Там же знаходиться офіс телекомпанії “ЗаТВ”, яка веде мовлення на захоплених територіях регіону.
Поділитися: