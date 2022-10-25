Кримінал

У Мелітополі біля офісу телекомпанії вибухнув автомобіль Біля будівлі телекомпанії в окупованому Росією Мелітополі стався вибух. За попередніми даними, постраждали щонайменше п’ятеро людей. За даними окупаційної влади Запорізької області, вибухнув саморобний пристрій, закладений в автомобіль. Вибух підтвердив і український голова Мелітополя Іван Федоров. За його даними, вибух стався біля відділення ФСБ, яке було у будівлі бізнес-центру голови окупаційної адміністрації Запоріжжя Євгена Балицького. Там же знаходиться офіс телекомпанії “ЗаТВ”, яка веде мовлення на захоплених територіях регіону. Поділитися:



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