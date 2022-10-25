Кримінал

У Мелітополі біля офісу телекомпанії вибухнув автомобіль

25 Жовтня 2022 10:16
21
мелітополь

Біля будівлі телекомпанії в окупованому Росією Мелітополі стався вибух. За попередніми даними, постраждали щонайменше п’ятеро людей.

За даними окупаційної влади Запорізької області, вибухнув саморобний пристрій, закладений в автомобіль.

Вибух підтвердив і український голова Мелітополя Іван Федоров.

За його даними, вибух стався біля відділення ФСБ, яке було у будівлі бізнес-центру голови окупаційної адміністрації Запоріжжя Євгена Балицького. Там же знаходиться офіс телекомпанії “ЗаТВ”, яка веде мовлення на захоплених територіях регіону.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Жовтня 2022 11:17
4

Reuters: США розглядають питання надання Україні комплексів HAWK
25 Жовтня 2022 10:23
18

Росія втратила понад 25% зі своїх ударних вертольотів Ка-52 в Україні
25 Жовтня 2022 10:07
52

Енергопостачання обмежено в усіх регіонах України
25 Жовтня 2022 09:22
50

За добу російські війська втратили 21 танк, 26 броньовиків і 480 орків
25 Жовтня 2022 09:13
48

Ворог вдарив ракетами по Куп’янську і Дворічній
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Исторический феномен: нашествие на коленях
Александр КИРШ

Народ и доллар: новая политика нового НБУ
Іван ВАРЧЕНКО

Операція прикриття
Віталій ПОРТНИКОВ

Війну зупинить крах диктатур
Александр КИРШ

Исконно украинская москва
Віталій ПОРТНИКОВ

Визнайте Косово!
усі думки