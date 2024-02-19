У Маріуполі пролунали вибухи. Пишуть про падіння літака

В окупованому Маріуполі Донецької області пролунали вибухи у понеділок, 19 лютого. Радник мера Петро Андрющенко, посилаючись на повідомлення місцевих жителів, пише про ймовірне падіння літака в районі села Рибацьке.

Він розповів, що пролунали два вибухи, після чого палаючий літак почав падати над Приморським районом міста в напрямку Рибацького. Точне місце зараз встановити не можна, пише Андрющенко. Також він припускає, що це може бути безпілотник літакового типу.

Коментарів від Повітряних сил поки не було.