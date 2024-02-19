Суспільство

У Маріуполі пролунали вибухи. Пишуть про падіння літака

19 Лютого 2024 10:40
читать на русском →
окупація
Знищений російськими окупантами Маріуполь / Фото: REUTERS

В окупованому Маріуполі Донецької області пролунали вибухи у понеділок, 19 лютого. Радник мера Петро Андрющенко, посилаючись на повідомлення місцевих жителів, пише про ймовірне падіння літака в районі села Рибацьке.

Він розповів, що пролунали два вибухи, після чого палаючий літак почав падати над Приморським районом міста в напрямку Рибацького. Точне місце зараз встановити не можна, пише Андрющенко. Також він припускає, що це може бути безпілотник літакового типу.

Коментарів від Повітряних сил поки не було.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Лютого 2024 11:55

Сили оборони знищили ще два російські літаки
19 Лютого 2024 11:16

Блокада кордону: Кубраков провів термінові переговори з Польщею
19 Лютого 2024 10:42

Довіра до телемарафону продовжує падати
19 Лютого 2024 10:31

Конференція з відбудови у Токіо: підписали понад 50 меморандумів про співпрацю
19 Лютого 2024 08:54

Росіяни наступають на п’яти напрямках, – NYT
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки