Кримінал

У Маріуполі прогриміли три потужні вибухи

19 Травня 2023 21:40
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маріуполь

Користувачі соцмереж повідомляють, що в Маріуполі прогриміли три потужні вибухи і публікують відео вибухів вдалині – як стверджується, в районі маріупольського аеропорту.

Підтверджень чи спростування з боку окупаційної влади поки немає.

Телеграм-канал “Маріуполь зараз” публікує кілька відео та постінгів мешканців Маріуполя. На відео – потужні спалахи вдалині.

Від аеродрому поблизу західної околиці Маріуполя до найближчої точки на лінії фронту майже сто кілометрів.

Українська влада неодноразово заявляла, що в окупованому Маріуполі російські військові облаштували логістичний вузол.


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