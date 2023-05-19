У Маріуполі прогриміли три потужні вибухи

Користувачі соцмереж повідомляють, що в Маріуполі прогриміли три потужні вибухи і публікують відео вибухів вдалині – як стверджується, в районі маріупольського аеропорту.
Підтверджень чи спростування з боку окупаційної влади поки немає.
Телеграм-канал “Маріуполь зараз” публікує кілька відео та постінгів мешканців Маріуполя. На відео – потужні спалахи вдалині.
Від аеродрому поблизу західної околиці Маріуполя до найближчої точки на лінії фронту майже сто кілометрів.
Українська влада неодноразово заявляла, що в окупованому Маріуполі російські військові облаштували логістичний вузол.