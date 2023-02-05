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У Литві зібрали 6 млн євро на радари ППО для України

5 Лютого 2023 18:52
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допомога, Литва

У Литві на підтримку України зібрали 6 мільйонів євро. Гроші підуть на радари протиповітряної оборони, які хочуть закупити і передати Збройним силам України.

“У Литві лише 3 мільйони людей, але цього тижня ми зібрали 6 мільйонів євро на купівлю систем ППО для України. Тут немає ознак втоми. Ми будемо з Україною до перемоги”, – йдеться в повідомленні.


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