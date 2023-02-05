У Литві зібрали 6 млн євро на радари ППО для України

У Литві на підтримку України зібрали 6 мільйонів євро. Гроші підуть на радари протиповітряної оборони, які хочуть закупити і передати Збройним силам України.

“У Литві лише 3 мільйони людей, але цього тижня ми зібрали 6 мільйонів євро на купівлю систем ППО для України. Тут немає ознак втоми. Ми будемо з Україною до перемоги”, – йдеться в повідомленні.

Lithuania is only 3 million people, but this week we crowdfunded 6 million euros to buy air defence systems for Ukraine. 🇱🇹💕🇺🇦

No sign of fatigue here. We will stand with Ukraine until victory is achieved. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) February 5, 2023