У липні Україна отримає понад 2500 дронів від Латвії

Упродовж липня Латвія передасть України 2500 безпілотників, загальною вартістю близько 4 млн євро.

Про це повідомило Міністерство оборони Латвії.

“Перша поставка з цієї партії – 300 дронів – прибудуть у наступні кілька днів”.

Повідомляється, що ці бойові дрони − різних типів та різного призначення – виготовили 7 латвійських компаній.

“Коаліція дронів починає працювати… Разом з іншими членами ініціативи ми постійно працюємо над тим, щоб постачати Україні бойові дрони різного призначення відповідно до поточних потреб і потребами випробувань української армії. Паралельно інвестуються значні кошти у подальші розробки та застосування”.