У липні-серпні Україна отримає ще 100 тисяч боєприпасів у рамках чеської ініціативі, – глава МЗС Чехії

Протягом липня та серпня Україна отримає ще 100 тисяч боєприпасів у рамках чеської ініціативі.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає агентство “Чеські новини”.

“Протягом липня та серпня ми надішлемо загалом ще 100 000 одиниць боєприпасів. Зараз ми шукаємо гроші, щоб закупити більше боєприпасів, щоб ініціатива могла продовжитися у 2025 році. Ми могли би поставити до 800 000 одиниць цього року, якби у нас були гроші”, — сказав Ліпавський.

За його словами, наразі до ініціативи приєдналися 18 країн, 15 із них уже виконали свої обіцянки та зробили свій внесок. Це означає, що є достатньо коштів, щоб до кінця року поставити в Україну 500 тисяч боєприпасів.