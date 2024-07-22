Політика

У липні-серпні Україна отримає ще 100 тисяч боєприпасів у рамках чеської ініціативі, – глава МЗС Чехії
22 Липня 2024 12:48
читать на русском →
допомога, чехія
Артилерійські снаряди / Фото: Brian E. Christiansen/Flickr

Протягом липня та серпня Україна отримає ще 100 тисяч боєприпасів у рамках чеської ініціативі. 

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає агентство “Чеські новини”.

“Протягом липня та серпня ми надішлемо загалом ще 100 000 одиниць боєприпасів. Зараз ми шукаємо гроші, щоб закупити більше боєприпасів, щоб ініціатива могла продовжитися у 2025 році. Ми могли би поставити до 800 000 одиниць цього року, якби у нас були гроші”, — сказав Ліпавський.

За його словами, наразі до ініціативи приєдналися 18 країн, 15 із них уже виконали свої обіцянки та зробили свій внесок. Це означає, що є достатньо коштів, щоб до кінця року поставити в Україну 500 тисяч боєприпасів.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
22 Липня 2024 10:16

Що відомо про потенційну кандидатку в президенти США Камалу Гарріс
22 Липня 2024 11:13

Україна домовилася з кредиторами щодо реструктуризації боргу
22 Липня 2024 10:42

Рятувальники знайшли тіло хлопця, який вчора впав у Дніпро через обрив канатної дороги
22 Липня 2024 08:53

Вибух, який вночі чули у Харкові, був ракетним ударом по Дергачах
22 Липня 2024 08:33

Найнапруженішим на всій лінії зіткнення залишається Покровський напрямок, – Генштаб
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
усі думки