Суспільство

У Липецькій області РФ внаслідок атаки дронів загорівся військовий аеродром
9 Серпня 2024 08:51
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дрони, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Внаслідок дронової атаки у Липецькій області РФ загорівся військовий аеродром, губернатор заявив про “детонацію вибухонебезпечних об’єктів”, також був пошкоджений енергооб’єкт і постраждало 6 людей.

Про це повідомляють російські пропагандистські видання РИА Новости, РБК і ТАСС, МНС у Липецькій області та губернатор регіону Ігор Артамонов у Telegram.

“Загоряння на військовому аеродромі за третім номером”.

Повідомляється, що аеродром розташований поблизу населених пунктів, у яких раніше було оголошено евакуацію.

 “Відбулася детонація вибухонебезпечних об’єктів далеко від цивільних будівель. На місці події працюють усі екстрені служби”.

Також, за його словами, внаслідок падіння БПЛА пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури та є порушення електропостачання.

Артамонов додав, що постраждали 6 осіб, їх госпіталізували.

Пізніше губернатор уточнив, що кількість постраждалих зросла до 9 осіб.

Пізніше російське Міноборони повідомило про нібито перехоплення і знищення за ніч 75 БПЛА. Відомство стверджує, що 26 безпілотників нібито збили над Бєлгородською, 19 – над Липецькою, 7 – над Курською, 5 – над Брянською, 4 – над Воронезькою і 1 – над Орловською областями РФ.

Крім того, нібито 5 дронів знищили над тимчасово окупованим Кримом і 8 – над акваторією Чорного моря.

Також окупанти стверджують, що в акваторії Чорного моря знищили 7 безекіпажних катерів, які прямували в напрямку Криму.


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