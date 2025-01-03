Кримінал

У Львові затримали жінку, яка у новорічну ніч влаштувала салют
3 Січня 2025 12:32
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Львів, феєрверки
У Львові за використання піротехніки затримали жінку / Фото: Поліція Львівщини

Поліція встановила, хто запускав феєрверки у новорічну ніч у Львові. Підозрювана – 37-річна львів’янка. Жінці загрожує покарання до п’яти років обмеження волі.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.

Повідомлення про те, що у Сихівському житловому масиві Львова невідомі запускають феєрверки, надійшло у поліцію 31 грудня близько 21:00.

“Вивчивши записи камер відеоспостереження, правоохоронці встановили, що феєрверки запускала 37-річна місцева жителька”, – розповіли в поліції.

Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства. Санкція статті Кримінального кодексу передбачає покарання – штраф від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, пробаційний нагляд на строк до п’яти років або обмеження волі на той самий строк.

Нагадаємо, у новорічну ніч у Львові та Одесі невідомі влаштували феєрверки попри заборону на використання піротехніки в Україні під час війни. Відео опублікували місцеві Tekegram-канали.

У поліції попереджають, що під час дії воєнного стану на території України заборонені продаж та використання піротехнічних засобів. За порушення передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.


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