Суспільство

В Одесі та Львові невідомі влаштували феєрверки: поліція шукає любителів піротехніки
1 Січня 2025 11:15
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поліція, феєрверки
Новорічні феєрверки у Львові / Скриншот з відео

У новорічну ніч у Львові та Одесі невідомі влаштували феєрверки попри заборону на використання піротехніки в Україні під час війни. Поліція шукає причетних.

Про це повідомили у пресслужбах поліції Львівщини та Одещини.

Новорічні салюти в Одесі

Відео запуску феєрверків в Одесі опублікували місцеві Telegram-канали. За попередніми даними, салют влаштували на Молдаванці. Також про використання піротехніки повідомили жителі району Таїрова. Як повідомили в поліції Одеської області, триває перевірка щодо запуску феєрверку, про стало відомо у ході моніторингу соціальних мереж.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

Новорічні салюти у Львові

За даними поліції Львівщини, 31 грудня близько 21:00 надійшло повідомлення про те, що невідомі запустили феєрверки у Сихівському житловому масиві Львова.

На місце події були скеровані екіпажі Управління патрульної поліції та співробітники інших підрозділів поліції Львівщини. За фактом проводиться перевірка, поліцейські встановлюють причетних до вчинення правопорушення.

Правоохоронці нагадують, що під час дії воєнного стану використання та продаж петард та феєрверків заборонені. За порушення передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.


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