У Львові виявили склад із запчастинами до МІГів на сотні мільйонів гривень

Правоохоронці виявили на львівському ринку склад із краденими з оборонного підприємства запчастинами до винищувачів МІГ, аналогічний склад знайдено в іншому регіоні.

Під час обшуків у торгівельному павільйоні на одному із ринків Львова правоохоронці виявили і вилучили більш як 18 000 комплектуючих запчастин до військової авіатехніки, зокрема літаків МІГ, повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

Також проведено обшук на території іншої області, за місцем проживання особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, де також виявлено понад 40 000 аналогічних запчастин, технічна документація, телефони та інші речові докази по справі.

За попередніми оцінками, вартість вилученого становить понад 250 млн грн.

Невідкладні слідчі дії тривають, вирішується питання щодо призначення ряду експертиз та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Враховуючи, що за оцінками спеціалістів вилучені запчастини відносяться до категорії дефіцитних комплектуючих, буде вирішуватись питання щодо їх найшвидшої передачі на потреби ЗСУ.