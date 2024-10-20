У Львові вандали розгромили могили загиблих військовослужбовців

Сьогодні, 20 жовтня, о 09.30 до поліції надійшло повідомлення про пошкодження кількох могил військовослужбовців на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища у Львові.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Львівській області.

На Личаківському кладовищі у Львові пошкодили 17 могили полеглих Героїв / Фото Facebook Євген Бойко

“На місці події працюють слідчо-оперативна група та співробітники інших служб поліції Львівщини. Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення осіб зловмисників, які здійснили наругу на могилах захисників. Вирішується питання правової кваліфікації події”, – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Депутат Львівської міської ради Євген Бойко повідомив, що інцидент стався близько 02:40. За його словами, було пошкоджено 23 могили, з яких 17 могил учасників російсько-української війни, три – політвʼязнів та дві – волонтерів.