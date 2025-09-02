У Львові сьогодні суд обиратиме запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія

Сьогодні у Львові Галицький районний суд розгляне запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

“Сьогодні, 2.09, о 13:00 у Галицькому районному суді м. Львова відбудеться розгляд клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу у справі про вбивство Андрія Парубія”, – проінформували в ОГП.

30 серпня у Львові вбили колишнього спікера Верховної ради, чинного нардепа від “Європейської Солідарності” Андрія Парубія. Це сталося на вулиці Єфремова.

Наступного дня, 31 серпня, правоохоронці встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його на території Хмельницької області. За даними слідства, напад був ретельно підготовлений: злочинець відстежував пересування політика та продумав шлях для втечі. Слідчі не виключають російський слід у цій справі.

Як повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов, у правоохоронців є підстави вважати, що вбивство могло бути замовленим, зокрема з боку Росії.