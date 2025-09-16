У Львові СБУ три дні проводитиме контррозвідувальні заходи

Служба безпеки України повідомила, що 16–18 вересня у Львові будуть проходити посилені безпекові заходи.

До заходів також будуть залучені поліція, Військова служба правопорядку, Державна прикордонна служба та Нацгвардія, повідомили в СБУ.

Дії правоохоронців охоплюватимуть усю територію Львова.

“Мета – запобігання терористичним та диверсійним проявам, а також нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України”, – йдеться у повідомленні.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.