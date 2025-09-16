        Суспільство

        У Львові СБУ три дні проводитиме контррозвідувальні заходи

        Федір Олексієв
        16 Вересня 2025 11:04
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / СБУ
        Служба безпеки України повідомила, що 16–18 вересня у Львові будуть проходити посилені безпекові заходи. 

        До заходів також будуть залучені поліція, Військова служба правопорядку, Державна прикордонна служба та Нацгвардія, повідомили в СБУ.

        Дії правоохоронців охоплюватимуть усю територію Львова.

        “Мета – запобігання терористичним та диверсійним проявам, а також  нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України”, – йдеться у повідомленні.

        СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.


