У Львові прощаються з Андрієм Парубієм

У Львові сьогодні відбувається прощання з колишнім спікером Верховної Ради, народним депутатом від “Європейської Солідарності” та громадським діячем Андрієм Парубієм, якого 30 серпня застрелили на вулиці Єфремова. Політика поховають на Личаківському кладовищі.

“Суспільне” веде пряму трансляцію церемонії.

Реклама

Реклама

Чин похорону розпочався опівдні в Архикатедральному соборі святого Юра. Ще задовго до початку люди почали збиратися біля храму, аби віддати шану загиблому.

Попрощатися з депутатом прийшли його рідні, друзі, колеги та мешканці Львова.

О 13:30 на площі Ринок стартує загальноміська церемонія прощання, після якої відбудеться поховання.