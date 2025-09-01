        Суспільство

        У Львові проходить прощання з Андрієм Парубієм

        Галина Шподарева
        1 Вересня 2025 20:07
        Парастас за нардепом Андрієм Парубієм / Фото: Telegram "Говорить Великий Львів"
        1 вересня, о 19:00, у Львові в архикатедральному соборі святого Юра розпочався парастас за нардепом Андрієм Парубієм. Політика вбили у Львові 30 серпня. Поховають Андрія Парубія завтра, 2 вересня, на Личаківському цвинтарі.

        Про це повідомляє Суспільне.

        У Соборі Святого Юра у Львові зібралися рідні, друзі, соратники, колеги Андрія Парубія з Верховної Ради, представники “Європейської Солідарності” та інших політичних сил, військові, волонтери та львів’яни, які прийшли вшанувати пам’ять загиблого.

        Люди тримають у руках квіти, лампадки та українські прапори. На сходах собору утворилася черга з охочих попрощатися з політиком.

        Вбивство Андрія Парубія: що відомо

        Експікера Верховної ради, нардепа від “Європейської Солідарності” Андрія Парубія вбили вранці 30 серпня у Франківському районі Львова. В політика стріляв невідомий. Від вогнепальних поранень нардеп загинув на місці.

        Стрілець був одягнений як кур’єр служби доставки. Нападник підійшов до Парубія і вісім разів вистрілив у нього, після чого втік із місця злочину.

        Затримали нападника на Хмельниччині. За даними правоохоронців, злочин був ретельно спланований: зловмисник стежив за пересуваннями Парубія, визначав маршрут, готував план втечі. 52-річному жителю Львова офіційно повідомлено про підозру у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія.


