У Львові пошкодили Ханукальну менору на руїнах синагоги: розпочато розслідування

Напередодні ввечері у Львові чоловік загасив встановлену на руїнах синагоги Ханукальну менору. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею “Пошкодження релігійних споруд”.

Про це повідомили в поліції Львівської області.

Відео, на якому чоловік обриває дроти біля менори, після чого семисвічник гасне, з’явилося в місцевих Telegram-каналах.

Як повідомила пресслужба поліції Львівської області, правоохоронці вживають заходів для встановлення особи правопорушника та притягнення його до відповідальності.

Слідчі Львівського районного управління поліції за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за статтею “Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків” Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування.