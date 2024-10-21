У Львові екскурсант судиться з Національною академією сухопутних військ

У Львівському окружному адміністративному суді відбулося підготовче засідання у справі екскурсанта Національної академії сухопутних військ.

Олександр Попович позивається до закладу з вимогою поновити його на навчанні, повідомляє “Суспільне”.

Курсанта-другокурсника відрахували у квітні, винісши перед тим п’ять усних та письмових наказів і доган. Його перевели до іншої військової частини, а згодом до 67 окремої механізованої бригади.

Попович заявляє, що викладачі чинили тиск на курсантів та здійснювали інші правопорушення, і через це виникали конфлікти.

Речник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Антон Миронович говорить, що курсанта відрахували за недисциплінованість.

“Старшого солдата Олександра Поповича було відраховано з Національної академії відповідно до вимог Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу” та Інструкції про порядок відрахування та поновлення курсантів за недисциплінованість. Позиція академії залишається незмінною та ґрунтується винятково на вимогах чинного законодавства та матеріалах, які можуть бути визнані судом доказом у цій справі”, – пояснює Миронович.

Наступне засідання у справі відбудеться 28 жовтня.