Суспільство

У Львові чоловіка силоміць відвезли до ТЦК. Розпочато службову перевірку

11 Жовтня 2023 15:39
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мобілізація

Мережею поширилось відео на якому нібито працівники ТЦК силоміць затримали чоловіка й відвезли до ТЦК. Розпочато службову перевірку.

Як стверджують місцеві Telegram-канал, чоловіка було затримано на очах у свідків. Після цього його відвезли до ТЦК на Липинського.

Зокрема, нібито відомо, що чоловік приїхав до Львова зі столиці. У військкоматі йому провели медичне обстеження, а вже зранку його відправили на полігон у Рівненській області.

“Мережею поширюється інформація, щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та громадянами у військовій формі. Командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи, щодо встановлення обставин даного випадку. Призначено службову перевірку”, – пише пресслужба.


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