У Львові чоловік ножем поранив військового ТЦК

У Львові місцевому мешканцю повідомили про підозру після нападу з ножем на військовослужбовця під час виконання ним службових обов’язків. Потерпілого з пораненням доправили до лікарні, де він перебуває під наглядом медиків.

Як повідомляє Львівська обласна прокуратура, інцидент стався у неділю, 11 січня, вдень у Шевченківському районі Львова. Військовослужбовці Галицько-Франківського ОРТЦК та СП спільно з поліцейськими проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації поблизу одного з торгових центрів.

Під час перевірки обліково-реєстраційних документів 46-річний місцевий житель витягнув ніж і вдарив 47-річного військового в живіт. Після цього нападник сів у мікроавтобус і втік з місця події. Пораненого госпіталізували.

Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його в порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 350 Кримінального кодексу України — насильство щодо службової особи, яка виконує громадський обов’язок.