Суспільство

У Луганську ракети ATACMS уразили базу окупантів
19 Липня 2024 21:44
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У окупованому Луганську ракети ATACMS уразили окупантів, які облаштували базу в колишньому авіаційному училищі.

Як повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, прогриміло близько десятка вибухів.

Цей район міста армія РФ використовує також для зберігання та ремонту військової техніки.

“Зберігають та ремонтують там бронетехніку. До речі, і вертолітний майданчик використовують за призначенням”, – розповів Лисогор.

Варто зазначити, цей район міста — промисловий. Саме там, вздовж залізничих колій розміщені десятки ангарів та складів, які не використовуються за призначенням.

Окупаційна влада повідомила про те, що для ударів застосовувалися далекобійні ракети ATACMS.


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