Кримінал

У літаку “Аерофлоту” зґвалтували восьмирічного хлопчика

8 Травня 2023 11:42
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росія, педофіл

Восьмирічного хлопчика зґвалтували в літаку “Аерофлоту” прямо під час рейсу Дубай — Москва. Після прильоту чоловік намагався відвести дитину в туалет, щоб усе повторити, але той зміг залишитися поряд із мамою. Як пишуть російські ЗМІ, зараз педофіла шукає поліція.

За інформацією медіа, Данило (ім’я змінено) разом із мамою та братом поверталися з відпочинку з ОАЕ. Жінка посадила сина поруч із незнайомим чоловіком — сама пішла вперед і сіла разом з іншою дитиною.

Під час польоту невідомий залякав Данила і погрожував сидіти тихо. Потім засунув руку в його штани. Вже в Шереметьєво педофіл почав наполегливо запрошувати Данила до вбиральні, щоб усамітнитися, але той зміг ухилитися. Наступного дня хлопчик розповів про все матір — заяву написано, збоченця шукають.


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