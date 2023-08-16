Суспільство

У лісових пожежах на Гаваях вже загинуло понад 100 людей

16 Серпня 2023 08:00
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пожежа, загиблі

Кількість жертв під час лісових пожеж на гавайському острові Мауї досягла 101.

Про це із посиланням на слова губернатора штату Гаваї Джоша Гріна, пише CNN.

“За тиждень після того, як частинами острова Мауї почали ширитися лісові пожежі, кількість їх жертв зросла до 101”, – йдеться у матеріалі.

Грін додав, що кількість людей, які зникли безвісти, поки не встановлена через перебої зі зв’язком. “Багатьом людям довелося тікати й залишити все майно. У них немає телефонів, пристрої знищені!”, – сказав губернатор.

Зазначається, що досі з понад сотні загиблих опізнати вдалося лише чотирьох.

“Більшість тіл було знайдено просто неба, у машинах чи у воді у регіоні Лахайна, який найбільше постраждав”, – стверджує CNN.

Нещодавно на Гаваї прибули додаткові підрозділи рятувальників з собаками, тож пошуково-рятувальна операція, яка поки покрила лише 32% території, має прискоритися.

За приблизними оцінками, вартість відновлення історичного міста-курорту на острові Мауї – Лахайни – оцінюється в $5,5 млрд. Полум’я пошкодило або зруйнувало понад 2200 будівель і спалило понад 850 гектарів землі.


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