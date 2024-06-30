У лавах окупантів з’явилося відділення штурмовиків, що складається із зеків-жінок

У напрямку Яснобродівки (Донецька обл.) позиції ЗСУ штурмувало відділення зеків-жінок, заявив військовий з 24-ї ОШБр “Айдар” із позивним “Осман” у своєму телеграм-каналі.

“У напрямку Яснобродівки наші позиції штурмувало відділення зеків-жінок. Були знищені”, – написав військовослужбовець.

Він припускає, що жінок-ув’язнених росіяни можуть закинути і в тил українським військам.

“Прошу бути обережними, якщо вони вже на фронті, то майже 100% можуть бути і в тилу… коситимуть під зачухану фронтову жЫнку, яка зайде вночі у двір і відправить вас у вічний сон”, – попереджає військовий.