Політика

У лавах окупантів з’явилося відділення штурмовиків, що складається із зеків-жінок
30 Червня 2024 14:04
читать на русском →
війна, окупанти
Ілюстративне фото / Фото ТАСС

У напрямку Яснобродівки (Донецька обл.) позиції ЗСУ штурмувало відділення зеків-жінок, заявив військовий з 24-ї ОШБр “Айдар” із позивним “Осман” у своєму телеграм-каналі.

“У напрямку Яснобродівки наші позиції штурмувало відділення зеків-жінок. Були знищені”, – написав військовослужбовець.

Він припускає, що жінок-ув’язнених росіяни можуть закинути і в тил українським військам.

“Прошу бути обережними, якщо вони вже на фронті, то майже 100% можуть бути і в тилу… коситимуть під зачухану фронтову жЫнку, яка зайде вночі у двір і відправить вас у вічний сон”, – попереджає військовий.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
30 Червня 2024 17:18

Внаслідок удару по Харкову одна людина загинула, кількість постраждалих зросла до 8
30 Червня 2024 16:56

Росія знов бомбить Харків КАБами, не менше шести поранених, в тому числі – немовля
30 Червня 2024 15:49

Російським військам вдається потроху продавлювати українську оборону
30 Червня 2024 14:38

Проєкт Національного військового меморіалу пройшов державну експертизу
30 Червня 2024 13:51

“Лють” показала, як полк “Цунамі” кошмарить рашистів у Вовчанську
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
усі думки