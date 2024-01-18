У Латвії стартував процес депортації росіян

У Латвії розпочався процес депортації 985 громадян Росії, які не виконали вимоги закону про імміграцію, не склали іспит на знання державної мови та не подали заяву на отримання іншого виду дозволу на проживання.

Про це повідомляє LSM.

Зазначається, що людям надіслано листи із запрошенням протягом двох тижнів виїхати або оформити свій легальний статус у Латвії.

За словами голови Управління у справах громадянства та міграції (PMLP) Майри Розе, потім надсилається інформація до Державної прикордонної служби, щоб вони перевірили останнє задеклароване місце проживання: чи перебуває людина там, чи ні. Якщо людина перебуває у задекларованому місці проживання, в такому випадку вона отримає припис на виїзд.

Громадяни Росії, які досі не намагалися врегулювати свій правовий статус, можуть також подати заяву на отримання іншого типу посвідки на проживання, наприклад, на підставі шлюбу або возз’єднання сім’ї.

“Ми зараз говоримо лише про добровільний виїзд. Це означає, що будь-якій людині має бути надано право виїхати добровільно з самого початку. Крім випадків, коли це в інтересах національної безпеки. Якщо людина нічого не робить і не оскаржує, то може бути й примусове видворення”, – сказала Розе.

Наразі рішення про примусову депортацію ухвалили щодо двох громадян РФ. Більшість російських громадян врегулювали свій статус, склавши мовний тест, подавши заяву на інший вид перебування в країні або виїхали.

Очільник комітету з питань громадянства, міграції та соціальної згуртованості латвійського Сейму Гунарс Кутріс заявив, що “примусове видворення, безумовно, буде”.

“Скільки людей? Десятки чи сотні? Побачимо на практиці. Це не станеться за одну ніч. Напевно, частина сподівається, що хтось вирішить це питання за них”, – прокоментував Кутріс.

Управління у справах громадянства та міграції припускає, що деякі з цих 985 громадян РФ, які підлягають депортації, могли вже виїхати з Латвії. Водночас прикордонна служба має інформацію про тих людей, які виїжджають з Латвії, перетинаючи російський або білоруський кордон, але про тих, хто вирішив виїхати, наприклад, через Естонію, нічого не відомо.