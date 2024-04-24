У Латвії просять містян облаштувати підвали під укриття

Ризька міська рада просить жителів попрацювати у своїх підвалах, щоб пристосувати їх до вимог цивільної оборони.

Про це повідомляє LSM.

Зазначається, що один з підвалів, який муніципалітет планує упорядкувати 27 квітня, знаходиться в Ризькій 49-й середній школі на вулиці Криш’яня Валдемара, 65. У спортивному комплексі школи відбудеться пресконференція, в якій візьмуть участь мер Риги Вілніс Кірсіс, віцемер Лінда Озола, керівник департаменту цивільної оборони та оперативної інформації Гінтс Рейнсонс, керівник департаменту освіти, культури та спорту Івар Баламовскіс, керівник департаменту власності Володимир Озоліньш та директор школи Імант Медніс.

Під час пресконференції можна буде завітати до підвалу будівлі, де представники самоврядування дадуть рекомендації, як правильно пристосувати приміщення для створення укриттів.

У день толоки співробітники самоврядування також упорядкують підвал муніципальної будівлі поряд з основною школою «Рідзе» на бульварі Зігфріда Ганни Мейровиця, 1, та приміщення центру соціальної допомоги «Межціємс», демонструючи, як можна пристосувати підвал до вимог цивільної оборони.

Самоврядування просить мешканців очищати підвали від сміття, уламків, небезпечних речовин, конструкцій та предметів з гострими краями, які можуть становити додаткову небезпеку для людей.

Прибирання підвалів має бути узгоджене з керуючими будинками, оскільки необхідно також забезпечити збирання вивезеного сміття.