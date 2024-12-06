Кримінал

У Латвії головреда пропагандистського Sputnik засудили до 2 років
6 Грудня 2024 19:58
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латвія
Ілюстративне фото / DELFI

Курземський районний суд Латвії виніс вирок Валентину Роженцову, головному редактору російського пропагандистського порталу “Sputnik Латвія”. Його визнано винним у порушенні санкцій Європейського Союзу, повідомляє Delfi.

Засуджений отримав два роки позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений у Ризькому окружному суді. Наразі місцеперебування Роженцова невідоме, і його оголошено в розшук.  

За даними слідства, Роженцов укладав договори з російським медіахолдингом Russia Today, який перебуває під санкціями ЄС. Він створював контент для “Sputnik Латвія”, який фінансується Москвою і поширює прокремлівську пропаганду.  


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