У Латвії головреда пропагандистського Sputnik засудили до 2 років

Курземський районний суд Латвії виніс вирок Валентину Роженцову, головному редактору російського пропагандистського порталу “Sputnik Латвія”. Його визнано винним у порушенні санкцій Європейського Союзу, повідомляє Delfi.

Засуджений отримав два роки позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений у Ризькому окружному суді. Наразі місцеперебування Роженцова невідоме, і його оголошено в розшук.

За даними слідства, Роженцов укладав договори з російським медіахолдингом Russia Today, який перебуває під санкціями ЄС. Він створював контент для “Sputnik Латвія”, який фінансується Москвою і поширює прокремлівську пропаганду.