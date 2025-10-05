        Суспільство

        У Лапаївці під час російського обстрілу разом із родиною загинула 15-річна дівчина

        Сергій Бордовський
        5 Жовтня 2025 17:57
        Серед жертв російського удару по селу Лапаївка на Львівщині — 10-класниця Лапаївського ліцею імені Героя України Георгія Кірпи, 15-річна Анастасія Гриців. Дівчина загинула разом із рідними, коли ворог влучив в їхній будинок.

        Анастасія Гриців
        15-річна Анастасія Гриців загинула у Лапаївці разом із родиною під час російської атаки 5 жовтня 2025 року / Фото: Лапаївський ліцей імені Героя України Георгія Кірпи/Facebook

        Про трагедію повідомив Лапаївський ліцей у дописі на своїй сторінці у Facebook. У школі оплакують загиблу ученицю, яку називають «ангелом — доброю, ніжною і світлою дівчиною».

        «Не віримо, що вона більше не зайде до 10-А класу, не усміхнеться спокійно й лагідно, як уміла тільки вона. Вічність взяла в обійми усю родину», — йдеться у повідомленні ліцею.

