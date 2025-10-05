У Лапаївці під час російського обстрілу разом із родиною загинула 15-річна дівчина

Серед жертв російського удару по селу Лапаївка на Львівщині — 10-класниця Лапаївського ліцею імені Героя України Георгія Кірпи, 15-річна Анастасія Гриців. Дівчина загинула разом із рідними, коли ворог влучив в їхній будинок.
Про трагедію повідомив Лапаївський ліцей у дописі на своїй сторінці у Facebook. У школі оплакують загиблу ученицю, яку називають «ангелом — доброю, ніжною і світлою дівчиною».
«Не віримо, що вона більше не зайде до 10-А класу, не усміхнеться спокійно й лагідно, як уміла тільки вона. Вічність взяла в обійми усю родину», — йдеться у повідомленні ліцею.