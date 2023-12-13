Техно

У Київстарі не виключають, що хакерська атака була зсередини мережі

13 Грудня 2023 09:53
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хакер, зв'язок

Атака на найбільшого мобільного оператора України Київстар не могла б завдати таких масштабних пошкоджень, якби вона не здійсювалася зсередини мережі. Таку заяву в у бліц-інтервʼю Forbes зробив президент компанії Олександр Комаров.

«У нас є версії, але це предмет розслідування з боку правоохоронних органів. Є базові версії, які ми опрацьовуємо. Вони важливі, щоб у процесі відновлення не допустити інциденту такого плану», — наголосив президент компанії, зазначивши, що внаслідок атаки 24 млн абонентів залишилися без мобільного звʼязку.

«Щоб так сильно пошкодити мережу безумовно повинні були бути певні рухи всередині мережі. Так чи інакше, але периметр був порушений», — зазначив Комаров.


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