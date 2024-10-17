У київському ТЦК відзначили збільшення явки чоловіків після перевірок у публічних місцях

У київському ТЦК заявили, що перевірки у публічних місцях позитивно вплинули на свідомість українців. Кількість людей, які добровільно приходять у військкомати, збільшилася.

Про це заявила офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК Лариса Козак в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“По роботі в публічних місцях – дані дії були ефективними. Можу сказати, що явка збільшилася. Більше того, можливо, це якимось чином сприяло підвищенню свідомості наших громадян, і люди знову почали прибувати добровільно чи за повістками”, – розповіла Козак.

Вона висловила переконання, що перевірки ТЦК у публічних місцях треба продовжувати, бо багато порушників уникають прямого контакту з ТЦК та ніколи не з’являться до військкоматів добровільно.