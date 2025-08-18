        Кримінал

        У київській лікарні після введення анестезії померла 10-річна дівчинка

        Галина Шподарева
        18 Серпня 2025 14:46
        читать на русском →
        Розслідування смерті дитини в київській лікарні / Фото: Поліція Києва
        Розслідування смерті дитини в київській лікарні / Фото: Поліція Києва

        У Києві під час підготовки до операції в лікарні померла 10-річна дівчинка. Відкрито кримінальне провадження за фактом неналежного виконання медиками професійних обов’язків.

        Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

        Реклама
        Реклама

        Дівчинка перебувала в лікарні через перелом передпліччя та їй було встановлено металеві фіксатори. Під час зняття гіпсової пов’язки дитині почали вводити анестезію.

        “Зі слів матері, на фоні введення препарату анестезії у дитини розвинулося різке збудження, посиніла шкіра та впав тиск”, — розповіли в прокуратурі.

        Дівчинку намагалися реанімувати майже три години, однак врятувати її не вдалося.

        Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки). Призначено судово-медичну експертизу.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини