У київській лікарні після введення анестезії померла 10-річна дівчинка

У Києві під час підготовки до операції в лікарні померла 10-річна дівчинка. Відкрито кримінальне провадження за фактом неналежного виконання медиками професійних обов’язків.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Дівчинка перебувала в лікарні через перелом передпліччя та їй було встановлено металеві фіксатори. Під час зняття гіпсової пов’язки дитині почали вводити анестезію.

“Зі слів матері, на фоні введення препарату анестезії у дитини розвинулося різке збудження, посиніла шкіра та впав тиск”, — розповіли в прокуратурі.

Дівчинку намагалися реанімувати майже три години, однак врятувати її не вдалося.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки). Призначено судово-медичну експертизу.