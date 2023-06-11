У Києво-Печерській лаврі вперше молилися за Мазепу: він збудував церкву, а його піддали анафемі

Сьогодні, 11 червня, у Києво-Печерській лаврі вперше відбулося богослужіння за упокій Івана Мазепи. Раніше ім’я гетьмана було піддано анафемі російською церквою московського патріархату.

Про це повідомляє Громадське.

Молебень пройшов у приміщенні церкви Всіх святих, яку збудували за гроші Івана Мазепи. Саме в цей день, 325 років тому, церкву вперше освятили.

“Ця подія стане початком відродження в українській Лаврі традиції вшанування видатних постатей національної історії та культури. А в лаврських храмах лунатиме молитва Богові за Україну, за захисників та захисниць нашої країни та нашого народу”, – зазначали представники Мінкульту.

Під час заходу оголосили про початок реставраційних робіт й презентують новий проєкт – Музейний центр “Гетьман Іван Мазепа та його доба”. Він базуватиметься в Онуфріївській вежі.

Гетьман Іван Мазепа робив державотворчі кроки на шляху незалежності України. У Росії Мазепу називають “зрадником”.

Захід відбувся з благословіння митрополита Київського і всієї України Єпіфанія.

Іван Мазепа був українським політичним та державним діячем, очолював військо Запорізьке, був гетьманом. Наказом російського імператора Петра I, у 1708 році Мазепу відлучили від церкви й піддали анафемі за те, що він перейшов на бік шведського короля Карла XII в ході Північної війни.

До речі, РПЦ і Українська православна церква московського патріархату анафему досі не зняли.



