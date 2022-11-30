Суспільство

У Києві з’явиться “Ялинка незламності”

30 Листопада 2022 17:55
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різдво

У Києві до Різдва встановлять “Ялинку незламності”, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

12-метрова ялинка, за його словами, буде прикрашена “енергозберігаючими вогнями”, що працюють від генератора. Поряд із генератором буде встановлено пункт зарядки мобільних телефонів для мешканців міста.

Після Різдва компанія, яка надала генератор, передасть його українським військовим, повідомив Кличко.

Ялинку поставлять, як завжди, на Софійській площі, а прикраси, як очікується, профінансують місцеві підприємці. Оздоблена вона буде з натяком на міжнародну допомогу, яку отримала Україна.

Навколо ялинки розмістять прапори країн, які допомагають Києву впоратися з труднощами війни.

Кличко також пообіцяв, що невеликі ялинки будуть встановлені по всьому місту, додавши: “Ми не можемо дозволити Путіну вкрасти Різдво!”


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