У Києві з’явилася вулиця на честь загиблого міністра Дениса Монастирського

У Києві з’явилася вулиця на честь загиблого в авіакатастрофі міністра Дениса Монастирського.

Про це повідомила нардепка Галина Янченко.

У річницю катастрофи депутати Київради проголосували за перейменування вулиці Сурикова в Солом’янському районі. Тепер вона називатиметься на честь Дениса Монастирського.

“Це внесок в увіковічення пам’яті людини та всієї команди МВС, які пожертвували своїм життям заради захисту країни”, — написала Янченко.

18 січня 2023 року в Броварах на Київщині впав гелікоптер. Внаслідок катастрофи загинуло керівництво МВС — міністр Денис Монастирський, державний секретар міністерства Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євгеній Єнін.

Загинули 14 людей, з них одна дитина. Отримали поранення 31 людина, з них — 13 дітей.