Суспільство

У Києві знову погіршилася якість повітря
20 Вересня 2024 09:37
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київ
Ілюстративне фото / КМДА

Вранці 20 вересня у Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області.

Так, за інформацією оперативного чергового Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Київської області, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано: закрити вікна; обмежити перебування на вулиці; пити багато води; якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.


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