Кримінал

У Києві знешкодили банду рекетирів, яку очолював росіянин
26 Вересня 2024 16:32
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сбу
У Києві викрили банду рекетирів / Фото: СБУ

Правоохоронці нейтралізувала злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців та гостей Києва.

Як розповіли в СБУ, затримано чотирьох бандитів-рецидивістів, які раніше відбували покарання за різні злочини, включаючи розбій, наркоторгівлю та незаконне зберігання зброї.

“Лідер банди – громадянин РФ, який уже відбув тюремний строк в українській в’язниці за матеріалами СБУ. У 2017 році суд дав йому 5 років ув’язнення за участь у терористичному угрупованні “Восток”, яке воювало проти сил АТО”, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, учасники банди відслідковували успішних підприємців та фрілансерів, а потім вимагали з них гроші під вигаданими приводами. У разі несплати “данини”, рекетири викрадали потерпілих та жорстоко катували, використовуючи різні тортури та погрози вбивства.

Задокументовано як фігуранти прямо посеред вулиці викрали турецького ІТ-фахівця, який мав посвідку на проживання в Україні. Зловмисники відвезли його до гаража, в якому заздалегідь облаштували катівню. Там рекетири почали вимагати з іноземця 100 тис. американських доларів.

Потерпілий мав переказати всю суму зі свого криптогаманця на електронний рахунок лідера банди.

Співробітники СБУ затримали чотирьох зловмисників “на гарячому”. На місці події у них вилучено вогнепальну зброю, вибухові речовини та мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


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