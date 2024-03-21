Кримінал

У Києві збільшилася кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки

21 Березня 2024 09:11
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ракетний удар
Ліквідація наслідків ракетної атаки на українську столицю / Фото: ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок масованої атаки на Київ збільшилась до 13 осіб. Серед постраждалих є дитина.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки збільшилася до 13 (у тому числі 1 дитина)”, – йдеться в повідомленні.

У КМВА додали, що шестеро постраждалих – у Святошинському районі, семеро – в Шевченківському. Госпіталізовано чотирьох поранених.

Цієї ночі російські війська випустили по Україні 31 ракету. Серед них 29 крилатих ракет Х-101/Х-555, балістична “Іскандер-М” та ракета типу “Кинджал”. Всі ракети було знищено у Київській області.


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