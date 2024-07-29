У Києві затримано прокремлівського графомана

У Києві затримано псевдоексперта, який активно підтримував збройну агресію рф на власній сторінці у Фейсбук.

Як повідомили в СБУ, у ході розслідування було встановлено, що фігурант має російський паспорт та є автором декількох прокремлівських видань, які були підпільно надруковані за гроші з москви до повномасштабного вторгнення рф.

У цих псевдонаукових працях автор фальсифікує історичні факти становлення та розвитку Української державності на користь рф.

Також фігурант використовував у книгах «тези» кремлівської пропаганди, в яких виправдовує захоплення частини території України.

Затриманому повідомлено про підозру за двома статтями: виправдовування збройної агресії рф проти України та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.