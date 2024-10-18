Кримінал

У Києві затримали учасника “сходки кримінальних авторитетів”, які займались переправленням чоловіків через кордон
18 Жовтня 2024 10:53
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поліція
Столичні поліцейські затримали учасника кримінальної банди / Фото: Київська міська прокуратура

Столичні правоохоронці затримали учасника кримінальної банди, який брав участь у “сходці”.

Як повідомляє Нацполіція, на злочинному зібранні вирішували питання перерозподілу контролю за групами, що здійснюють незаконне переправлення осіб через кордон.

“Банда, до якої входив 24-річний підозрюваний, тривалий час функціонувала під “дахом” “вора в законі”. Діяльність цієї та ще двох злочинних груп поліцейські ліквідували у травні цього року. 

Гроші, отримані від протиправної діяльності, учасники злочинних угруповань використовували для наповнення “злодійського общаку” і фінансової підтримки засуджених спільників. За результатами проведеної спецоперації були затримані лідери та учасники злочинних груп, які наразі знаходяться під вартою”, – повідомили у поліції.

Затриманий 24-річний мешканець Чернігівської області безпосередньо брав участь у “сході” за участю інших представників криміналітету. Одна з головних причин зібрання — ухвалення рішень щодо виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок ВЛК та документів, що дозволяють безперешкодно виїхати за кордон й ухилитися від служби.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


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