Суспільство

У Києві замінять очільників райдержадміністрацій: у КМВА назвали причину
24 Січня 2025 22:20
читать на русском →
Тимур Ткаченко / Фото: t.me/tkachenkotymur
Тимур Ткаченко / Фото: t.me/tkachenkotymur

У Київській міській військовій адміністрації заявили про необхідність заміни керівників районів. Мета – підвищення безпеки та ефективності роботи.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Таку заяву Ткаченко зробив, за його словами, після плідної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським.

“Питання безпеки та ефективної роботи Києва залишається стратегічно важливим. Столиця України володіє найбільшим бюджетом та ресурсами в країні. Однак навіть за таких переваг кияни стикаються з проблемами, які вимагають негайного вирішення”, – зазначив очільник КМВА.

За словами Ткаченка, перший крок у цьому напрямку – заміна керівників районних державних адміністрацій.

“Мета одна – більше результатів та уваги до безпекових питань, вирішення проблем, що хвилюють громаду, і створення умов для комфортного життя”, – йдеться в повідомленні.

Призначення нових керівників районів очікується найближчим часом.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
24 Січня 2025 19:03

Умєров порівняв оборонні закупівлі з Amazon та анонсував кадрові зміни
24 Січня 2025 22:20

У Києві замінять очільників райдержадміністрацій: у КМВА назвали причину
24 Січня 2025 21:30

У Словаччині десятки тисяч людей вийшли на протести проти Фіцо
24 Січня 2025 20:53

Єврорада отримала перший скринінговий звіт у рамках переговорів про вступ України до ЄС
24 Січня 2025 19:59

Єрмак різко відреагував на заяву Путіна щодо переговорів з Україною
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
усі думки