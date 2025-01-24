У Києві замінять очільників райдержадміністрацій: у КМВА назвали причину

У Київській міській військовій адміністрації заявили про необхідність заміни керівників районів. Мета – підвищення безпеки та ефективності роботи.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Таку заяву Ткаченко зробив, за його словами, після плідної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським.

“Питання безпеки та ефективної роботи Києва залишається стратегічно важливим. Столиця України володіє найбільшим бюджетом та ресурсами в країні. Однак навіть за таких переваг кияни стикаються з проблемами, які вимагають негайного вирішення”, – зазначив очільник КМВА.

За словами Ткаченка, перший крок у цьому напрямку – заміна керівників районних державних адміністрацій.

“Мета одна – більше результатів та уваги до безпекових питань, вирішення проблем, що хвилюють громаду, і створення умов для комфортного життя”, – йдеться в повідомленні.

Призначення нових керівників районів очікується найближчим часом.