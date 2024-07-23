У Києві вручили підозру співвласнику садиби Зеленських

Співвласнику садиби Зеленських, який дав вказівку на її знесення, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

“За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м.Києва повідомлено про підозру 32-річному співвласнику садиби Зеленських, за вказівкою якого її було знесено. Його дії кваліфіковано як умисне знищення майна, на яке судом накладено арешт (ч.1 ст. 388 КК України)”, – йдеться у повідомленні.

Будинок на вулиці Олександра Кониського, 22, побудований наприкінці 19 століття, знесли 19 липня 2024 року ввечері попри те, що на нього судом за клопотанням прокурорів був накладений арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження.

Не зважаючи на арешт, підозрюваний залучив будівельну фірму, співробітникам якої надав вказівку на демонтаж будівлі.

“На техніку, якою користувались будівельники, накладено арешт. Також вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які брали участь у незаконному знесенні будівлі”, – додали у прокуратурі.

Садиба Зеленських — це дерев’яна, обкладена цеглою будівля, зведена у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна, який володів садибою щонайменше 20 років. Відома вона стала завдяки тому, що в період з 1911 по 1915 рік тут проживала сім’я заможних міщан Зеленських.

Споруду почали розбирати у 2021 році, але суспільний розголос призупинив роботи.