У Києві впало дерево і вбило людину

У Шевченківському районі столиці через сильні пориви вітру дерево впало на чоловіка, який помер від отриманих тяжких травм, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

“У Шевченківському районі дерево впало на людину. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але від важких травм чоловік помер”, – сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Крім цього, у Києві через падіння гілок постраждала жінка, її госпіталізовано.

“… У Шевченківському районі через падіння гілок жінка отримала травму хребта. Постраждалу госпіталізували до лікарні”, – зазначають у КМДА.

Також на просп. Берестейське дерево впало на автомобіль. Людина, яка була у машині, відмовилася від госпіталізації.