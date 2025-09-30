У Києві водій Mercedes побив велосипедиста за зауваження — потерпілий у важкому стані

У Подільському районі столиці поліцейські затримали 44-річного підприємця з Київщини, який жорстоко побив велосипедиста через конфлікт на велодоріжці. Про це повідомила поліція Києва.

Інцидент стався на вулиці Межигірській. Водій Mercedes припаркував авто на велосипедній смузі, чим заблокував рух. Коли 40-річний велосипедист зробив йому зауваження, чоловік кілька разів ударив його по голові. Потерпілий впав на землю та втратив свідомість. Після цього нападник відтягнув непритомного чоловіка на узбіччя та поїхав із місця події.

Постраждалого госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та переломом скроневої кістки. Він перебуває у важкому стані.

Правоохоронці встановили маршрут руху автомобіля й за підтримки бійців спецпідрозділу затримали підозрюваного. Йому вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 ККУ — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.