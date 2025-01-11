У Києві внаслідок ДТП загинули двоє людей, ще дев’ятеро травмовані

У Голосіївському районі Києва сталася масштабна ДТП за участю маршрутного автобуса “Mercedes-Benz” та мінівена “Hyundai”. Про це повідомили у ДСНС.

Унаслідок зіткнення травми отримали водій та семеро пасажирів маршрутного автобуса. Троє постраждалих, серед яких 6-річна дитина, були госпіталізовані до медичних закладів.

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіла чоловіка та жінки, які перебували в мінівені. До прибуття надзвичайників вдалося врятувати 4-річну дитину з автомобіля “Hyundai”. Її госпіталізували до лікарні “Охматдит”.

У мінівені Hyundai загинули чоловік та жінка / Фото ДСНС

На місці події працюють правоохоронці та екстрені служби. Обставини аварії з’ясовуються.