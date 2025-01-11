Кримінал

У Києві внаслідок ДТП загинули двоє людей, ще дев’ятеро травмовані
11 Січня 2025 21:27
читать на русском →

У Голосіївському районі Києва сталася масштабна ДТП за участю маршрутного автобуса “Mercedes-Benz” та мінівена “Hyundai”. Про це повідомили у ДСНС.

Унаслідок зіткнення травми отримали водій та семеро пасажирів маршрутного автобуса. Троє постраждалих, серед яких 6-річна дитина, були госпіталізовані до медичних закладів.

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіла чоловіка та жінки, які перебували в мінівені. До прибуття надзвичайників вдалося врятувати 4-річну дитину з автомобіля “Hyundai”. Її госпіталізували до лікарні “Охматдит”.

У мінівені Hyundai загинули чоловік та жінка / Фото ДСНС

На місці події працюють правоохоронці та екстрені служби. Обставини аварії з’ясовуються.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
11 Січня 2025 20:15

На Харківщині Третя штурмова знищила колону окупантів: ворог втратив понад 20 одиниць техніки
11 Січня 2025 20:32

У Києві затримали молодика, який намагався спалити прапорці на Майдані Незалежності
11 Січня 2025 19:07

Лідерка AfD обіцяє відновити “Північний потік” і закрити кордони
11 Січня 2025 16:39

Ситуація на фронті: відбито понад 120 атак, ворог зазнає втрат
11 Січня 2025 16:21

Подія світового масштабу: У Фельдман Екопарку народилося дитинча орангутана
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
усі думки