У Києві відкриють постійне представництво Європарламенту

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола під час виступу у Верховній Раді 17 вересня оголосила про відкриття постійного представництва Європарламенту в Києві.

“Ми відкриваємо постійне представництво Європейського парламенту тут, у Києві, щоб бути присутніми в Україні та працювати з вами щодня. Це було нашим зобов’язанням перед вами, і ми його виконуємо”, — сказала вона.

Мецола підкреслила, що Європарламент залишатиметься на боці України доти, доки не буде досягнуто миру, відновлено свободу і країна не посяде своє місце в європейській родині.

Вона також запевнила, що підтримка триватиме й після завершення війни — під час відновлення та відбудови України.

“Як сказав президент Зеленський у березні 2022 року у зверненні до Європарламенту: світло переможе темряву, життя переможе смерть. Це було правдою тоді і залишається правдою сьогодні”, — нагадала голова Європарламенту.