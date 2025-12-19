Сучасний ринок зарядних станцій для електромобілів в Україні

Ринок зарядних станцій для електромобілів в Україні активно розвивається. Щороку з’являються нові моделі, які відрізняються швидкістю зарядки, функціоналом та дизайном. На сьогодні серед українських користувачів особливо популярні станції, що дозволяють заряджати авто вдома або в офісі, забезпечуючи надійність і безпеку процесу. Якщо ви плануєте придбати власну станція зарядки електромобілів, варто звертати увагу на перевірених виробників, які гарантують якість та тривалий термін служби обладнання.

Виробники та їхні популярні моделі

Серед провідних виробників зарядних станцій, які активно представлені на українському ринку, можна виділити Wallbox, Octa Energy, ECOFACTOR Solo, Schneider Charge та Sungrow. Кожен з них пропонує різні потужності та функції:

Wallbox – сучасні домашні та офісні станції, підтримують дистанційне управління через додаток та автоматичне планування зарядки.



– сучасні домашні та офісні станції, підтримують дистанційне управління через додаток та автоматичне планування зарядки. Octa Energy – відомі своєю надійністю та простотою монтажу. Підходять як для приватних гаражів, так і для малих бізнес-паркінгів.



– відомі своєю надійністю та простотою монтажу. Підходять як для приватних гаражів, так і для малих бізнес-паркінгів. ECOFACTOR Solo – компактні моделі з базовим функціоналом, доступні за ціною та легкі в експлуатації.



– компактні моделі з базовим функціоналом, доступні за ціною та легкі в експлуатації. Schneider Charge – професійні рішення з високою потужністю та захистом від перенапруги, часто використовуються в комерційних паркінгах.



– професійні рішення з високою потужністю та захистом від перенапруги, часто використовуються в комерційних паркінгах. Sungrow – універсальні станції для різних марок авто, підтримують швидке заряджання та інтеграцію з сонячними електростанціями.



Кожна з цих станцій має свої переваги, тому вибір залежить від потреб користувача, типу автомобіля та бюджету.

Для яких автомобілів підходять зарядні станції

Більшість сучасних станцій сумісні з електромобілями різних брендів – від популярних Tesla, Nissan Leaf, BMW i3 до Hyundai Ioniq та Kia EV6. При виборі важливо враховувати не тільки марку авто, а й тип роз’єму (Type 1, Type 2 або CCS), а також максимальну потужність зарядки. Наприклад, станції Wallbox та Octa Energy підтримують швидкісну зарядку до 22 кВт, що дозволяє повністю зарядити електромобіль всього за кілька годин.

Окрім цього, сучасні зарядні станції мають інтеграцію з мобільними додатками, що дозволяє відстежувати процес зарядки, налаштовувати графік та контролювати енергоспоживання. Це робить їх зручними як для приватного користування, так і для бізнесу.

В цілому, український ринок пропонує широкий вибір моделей зарядних станцій, які підходять для будь-якого електромобіля. Головне – звертати увагу на перевірених виробників та технічні характеристики, щоб зарядка була безпечною та ефективною.