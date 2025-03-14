У Києві в п’яної матері вилучили 7-місячну дитину

У Києві правоохоронці та соцслужби вилучили 7-місячну дівчинку у матері, яка в стані алкогольного сп’яніння зачинилась з нею в чужій квартирі. Немовля доправили до лікарні, а щодо жінки триває перевірка.

Про це повідомили в поліції Києва.

Напередодні ввечері правоохоронці отримали інформацію, що з квартири на проспекті Оболонському тривалий час чутно крики та плач дитини. За допомогою рятувальників вдалось відчинити двері до приміщення, в якому виявили заплакану 7-місячну дівчинку та її 20-річну матір, яка перебувала в стані сильного алкогольного сп’яніння.

“Жінка родом з Івано-Франківська, без постійного місця мешкання. Жити у наданому їй соціальному житлі вона не бажала, тож приїхала до Києва, де вела бродяжницький спосіб життя. Вчора мати з немовлям приїхала до подруги, разом з якою вживала спиртні напої. Коли власниця оселі вийшла у справах, гостя замкнулась і заснула, не реагуючи на плач своєї дитини”, – розповіли в поліції.

Поліцейські спільно з соцпрацівниками вилучили дівчинку та доправили до лікарні на медобстеження. За вказаним фактом триває перевірка. Подальшою долею дитини опікуватимуться соціальні служби.