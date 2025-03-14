Суспільство

У Києві в п’яної матері вилучили 7-місячну дитину
14 Березня 2025 14:34
читать на русском →
Вилучену в п'яної матері 7-місячну дівчинку доправили до лікарні / Фото: Поліція Києва
Вилучену в п'яної матері 7-місячну дівчинку доправили до лікарні / Фото: Поліція Києва

У Києві правоохоронці та соцслужби вилучили 7-місячну дівчинку у матері, яка в стані алкогольного сп’яніння зачинилась з нею в чужій квартирі. Немовля доправили до лікарні, а щодо жінки триває перевірка.

Про це повідомили в поліції Києва.

Напередодні ввечері правоохоронці отримали інформацію, що з квартири на проспекті Оболонському тривалий час чутно крики та плач дитини. За допомогою рятувальників вдалось відчинити двері до приміщення, в якому виявили заплакану 7-місячну дівчинку та її 20-річну матір, яка перебувала в стані сильного алкогольного сп’яніння.

“Жінка родом з Івано-Франківська, без постійного місця мешкання. Жити у наданому їй соціальному житлі вона не бажала, тож приїхала до Києва, де вела бродяжницький спосіб життя. Вчора мати з немовлям приїхала до подруги, разом з якою вживала спиртні напої. Коли власниця оселі вийшла у справах, гостя замкнулась і заснула, не реагуючи на плач своєї дитини”, – розповіли в поліції.

Поліцейські спільно з соцпрацівниками вилучили дівчинку та доправили до лікарні на медобстеження. За вказаним фактом триває перевірка. Подальшою долею дитини опікуватимуться соціальні служби.

У Києві в п’яної жінки вилучили 7-місячну доньку / Фото: Поліція Києва

Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
14 Березня 2025 16:23

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Дем’яна Ганула
14 Березня 2025 16:57

Генштаб спростував заяви про нібито оточення українських військових у Курській області
14 Березня 2025 16:15

Третя штурмова бригада стала Третім армійським корпусом
14 Березня 2025 15:54

Трамп повідомив про “хорошу і продуктивну розмову” з Путіним
14 Березня 2025 15:28

У Харкові військовий ТЦК стріляв з травматичної зброї: деталі конфлікту
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Іпотека чужих душ
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
усі думки