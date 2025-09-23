У Києві у двох наркоаграріїв вилучили марихуану на мільйон гривень

Поліція Києва викрила двох 37-річних мешканців столиці, які вирощували канабіс у гаражі в Оболонському районі та збували його клієнтам по всій Україні. За даними слідства, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив близько пів мільйона гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 5 кілограмів готового до продажу канабісу, що за цінами «чорного ринку» оцінюється у приблизно мільйон гривень. Також знайдено 36 кущів наркорослин, насіння, печиво з вмістом тетрагідроканабінолу, обладнання для вирощування, системи крапельного поливу та освітлення. Крім того, вилучено два автомобілі, мобільні телефони, ноутбук і чорнові записи.

За даними поліції, ділки реалізовували наркотики поштовими відправленнями, клієнтів шукали через «сарафанне радіо», а розрахунки проводили безготівково. Окрім канабісу, вони виготовляли й продавали печиво з наркотичною речовиною.

Реклама

Реклама

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав одному з них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, іншому — цілодобовий домашній арешт. Обом загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.